Федоров: Мы не будем отображать в "Дії" документы с бумажных паспортов. Поэтому советую получать ID-карты или загранпаспорта

Федоров: Ты получаешь ID-карту или загранпаспорт – информация попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей Фото из личного архива Михаила Федорова

"Мы не будем отображать в "Дії" документы с бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы – это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан. Постепенно все переходят уже на ID-карты. Ты получаешь ID-карту или заграничный паспорт – информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта", – подчеркнул Федоров.

По его словам, возможность путешествий в другие страны с загранпаспортом в "Дії" – это вопрос глобализации.

"Пока у нас даже нет таких планов. Для того, чтобы с загранпаспортом в "Дії" можно было путешествовать за границу, его должны признать другие страны. А пока у нас есть первоочередные внутренние задачи – и сейчас фокус именно на них. Например, изменение места регистрации, получение субсидии или помощь людям в различных жизненных ситуациях для нас более приоритетны", – сказал министр.