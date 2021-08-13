Федоров: Мы не будем отображать в "Дії" документы с бумажных паспортов. Поэтому советую получать ID-карты или загранпаспорта

"Мы не будем отображать в "Дії" документы с бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы – это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан. Постепенно все переходят уже на ID-карты. Ты получаешь ID-карту или заграничный паспорт – информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта", – подчеркнул Федоров.
По его словам, возможность путешествий в другие страны с загранпаспортом в "Дії" – это вопрос глобализации.
"Пока у нас даже нет таких планов. Для того, чтобы с загранпаспортом в "Дії" можно было путешествовать за границу, его должны признать другие страны. А пока у нас есть первоочередные внутренние задачи – и сейчас фокус именно на них. Например, изменение места регистрации, получение субсидии или помощь людям в различных жизненных ситуациях для нас более приоритетны", – сказал министр.
ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность – их почти невозможно подделать.
Паспорт в виде книжки в Украине постепенно выведут из обращения.
30 марта 2021 года Верховная Рада приравняла цифровые паспорта к обычным. Украина стала первым в мире государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом бумажных документов.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На начало 2021 года приложение установило 2,6 млн украинцев. На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".
6 августа Федоров сообщил, что приложение "Дія" победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.