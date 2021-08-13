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Федоров: Мы не будем отображать в "Дії" документы с бумажных паспортов. Поэтому советую получать ID-карты или загранпаспорта

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Федоров: Ты получаешь ID-карту или загранпаспорт информация попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей
Федоров: Ты получаешь ID-карту или загранпаспорт – информация попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей
Фото из личного архива Михаила Федорова

В приложении "Дія" не будут отображаться электронные версии бумажных паспортов граждан Украины. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью ТСН, опубликованном 13 августа.

"Мы не будем отображать в "Дії" документы с бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы – это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан. Постепенно все переходят уже на ID-карты. Ты получаешь ID-карту или заграничный паспорт – информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта", – подчеркнул Федоров.

По его словам, возможность путешествий в другие страны с загранпаспортом в "Дії" – это вопрос глобализации.

"Пока у нас даже нет таких планов. Для того, чтобы с загранпаспортом в "Дії" можно было путешествовать за границу, его должны признать другие страны. А пока у нас есть первоочередные внутренние задачи – и сейчас фокус именно на них. Например, изменение места регистрации, получение субсидии или помощь людям в различных жизненных ситуациях для нас более приоритетны", – сказал министр.

Контекст:

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Преимуществом таких карт является повышенная безопасность – их почти невозможно подделать.

Паспорт в виде книжки в Украине постепенно выведут из обращения.

30 марта 2021 года Верховная Рада приравняла цифровые паспорта к обычным. Украина стала первым в мире государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом бумажных документов.

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На начало 2021 года приложение установило 2,6 млн украинцев. На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

6 августа Федоров сообщил, что приложение "Дія" победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Теги: загранпаспорт, Украина, паспорт, путешествия, украинцы, ID-карта, Михаил Федоров, приложение Дія
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