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Тестирование COVID-сертификатов в "Дії" завершено, их могут получить все украинцы. Уже оформлено почти 300 тыс. – Минцифры

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Сертификаты в приложении сгенерировали почти 300 тыс. украинцев
Сертификаты в приложении сгенерировали почти 300 тыс. украинцев
Фото: thedigital.gov.ua

Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщил "РБК-Украина" руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Чтобы получить сертификат, нужно установить последнюю версию "Дії" из AppStore, Google Play или Huawei AppGallery и авторизоваться. В меню "Послуги" нужно выбрать "COVID-сертифікати", нажать "Отримати сертифікат" и после подписать заявку с помощью электронной подписи ("Дія.Підпис"), которую можно создать в приложении при наличии в нем загранпаспорта или ID-карты.

Бета-тестерам придется удалить тестовую версию приложения и установить актуальную.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в Telegram, что сертификаты в приложении сгенерировали почти 300 тыс. украинцев.

Он отметил проблемы, с которыми сталкивались пользователи, – несрабатывание считывания биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров; проблемы из-за того, что врачи не внесли корректно информацию о двух дозах. По его словам, сейчас система в целом работает стабильно, но если возникают проблемы, нужно писать в службу поддержки или в комментарии к его посту.

"Мы не остановимся, пока результат отображения не будет 100% успешным", – пообещал министр. Он отметил, что сейчас ведомство работает над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале "Дія", используя другие виды электронной подписи.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

1 июля в Украине начали бета-тестирование COVID-сертификатов для гаджетов на iOS, а 17 августа – на Android.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

4 августа украинские сертификаты вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" успешно прошли техническое оценивание со стороны Европейского союза.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 19 августа.

Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он объяснил, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

Теги: вакцинация, Android, приложение, iOS, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Минцифры, COVID-сертификат, Мстислав Баник
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