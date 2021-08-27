Тестирование COVID-сертификатов в "Дії" завершено, их могут получить все украинцы. Уже оформлено почти 300 тыс. – Минцифры

Чтобы получить сертификат, нужно установить последнюю версию "Дії" из AppStore, Google Play или Huawei AppGallery и авторизоваться. В меню "Послуги" нужно выбрать "COVID-сертифікати", нажать "Отримати сертифікат" и после подписать заявку с помощью электронной подписи ("Дія.Підпис"), которую можно создать в приложении при наличии в нем загранпаспорта или ID-карты.

Бета-тестерам придется удалить тестовую версию приложения и установить актуальную.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в Telegram, что сертификаты в приложении сгенерировали почти 300 тыс. украинцев.

Он отметил проблемы, с которыми сталкивались пользователи, – несрабатывание считывания биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров; проблемы из-за того, что врачи не внесли корректно информацию о двух дозах. По его словам, сейчас система в целом работает стабильно, но если возникают проблемы, нужно писать в службу поддержки или в комментарии к его посту.

"Мы не остановимся, пока результат отображения не будет 100% успешным", – пообещал министр. Он отметил, что сейчас ведомство работает над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат и на портале "Дія", используя другие виды электронной подписи.