В Офисе президента Украины назвали причину переноса встречи Байдена и Зеленского

В ОПУ ситуацию с переносом встречи Байдена и Зеленского назвали "абсолютно прозрачной и легко объяснимой" Фото: depositphotos.com

"Ситуация абсолютно прозрачная и легко объяснимая. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется в том числе и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", – сказал Подоляк.

По его словам, для Украины, "безусловно, удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня".

"Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки", – пояснил Подоляк.

1 сентября у главы Украинского государства были запланированы другие мероприятия в США. Ранее, 27 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что встречу Зеленского и Байдена не планируют переносить из-за событий в Афганистане. Спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу подтверждала, что на следующей неделе Байден встретится с Зеленским.