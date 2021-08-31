Посол НАТО в Украине о законопроекте про реформу СБУ: Это лучший текст, который нам доводилось видеть

Винников: Мы считаем, что этот законопроект – это лучший текст, который нам доводилось видеть Скриншот: Європейська правда / YouTube

Такое мнение он высказал в интервью "Европейской правде", которое вышло 30 августа.

"Мы уже несколько лет подряд принимаем активное участие в процессе, предоставляем советы, оцениваем предложения. И мы считаем, что этот законопроект, принятие которого, напомню, является требованием закона о нацбезопасности, одобренного в 2018 году, – это лучший текст, который нам доводилось видеть. Он четко определяет три основные функции СБУ: контрразведку, контртерроризм, защита государственной тайны. Это именно то, на чем должна концентрироваться современная спецслужба, и то, что сделает ее более эффективной", – сказал Винников.

Он считает, что новый закон усилит СБУ и приблизит ее к евроатлантическим практикам.

Дипломат отметил, что в вопросе этого законопроекта позиция НАТО, ЕС и посольства США – едина.

"Мы вместе даем советы относительно этой реформы, мы все вместе поддержали этот текст законопроекта и рекомендуем его принять. И мы считаем, что это станет важным шагом для Украины на ее европейском и евроатлантическом пути. Но даже если закон будет принят – это еще не будет завершением пути. Тогда только начнется его имплементация, которая будет как минимум такой же сложной задачей, как его одобрение. И НАТО вместе с партнерами из международной консультативной группы остаются в распоряжении украинских партнеров для поддержки Украины на этом пути", – добавил Винников.