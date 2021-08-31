Посол НАТО в Украине о законопроекте про реформу СБУ: Это лучший текст, который нам доводилось видеть

Такое мнение он высказал в интервью "Европейской правде", которое вышло 30 августа.
"Мы уже несколько лет подряд принимаем активное участие в процессе, предоставляем советы, оцениваем предложения. И мы считаем, что этот законопроект, принятие которого, напомню, является требованием закона о нацбезопасности, одобренного в 2018 году, – это лучший текст, который нам доводилось видеть. Он четко определяет три основные функции СБУ: контрразведку, контртерроризм, защита государственной тайны. Это именно то, на чем должна концентрироваться современная спецслужба, и то, что сделает ее более эффективной", – сказал Винников.
Он считает, что новый закон усилит СБУ и приблизит ее к евроатлантическим практикам.
Дипломат отметил, что в вопросе этого законопроекта позиция НАТО, ЕС и посольства США – едина.
"Мы вместе даем советы относительно этой реформы, мы все вместе поддержали этот текст законопроекта и рекомендуем его принять. И мы считаем, что это станет важным шагом для Украины на ее европейском и евроатлантическом пути. Но даже если закон будет принят – это еще не будет завершением пути. Тогда только начнется его имплементация, которая будет как минимум такой же сложной задачей, как его одобрение. И НАТО вместе с партнерами из международной консультативной группы остаются в распоряжении украинских партнеров для поддержки Украины на этом пути", – добавил Винников.
Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивавший свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.
29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.
15 октября глава СБУ Иван Баканов подал проект закона Зеленскому. 21 октября тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что документ передали на анализ НАТО, сообщало агентство УНН.
Законопроект №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года, Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.
Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры"; сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено.