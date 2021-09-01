Министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Соглашение министры подписали во время визита украинской делегации во главе с президентом в США Фото: mil.gov.ua

Соглашение "усиливает прочное стратегическое оборонное партнерство между ведомствами двух государств, подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для наших двусторонних отношений в сфере обороны", говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, соглашение предполагает, в частности, подтверждение непоколебимой поддержки министерством обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины, а также "подтверждение постоянной поддержки минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО".

В рамках соглашения ведомства определят дальнейшие шаги "для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути совместимости с НАТО и содействия региональной безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.

"Для нас очень важны поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получения членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ ", – написал он в Twitter.

A new stage in * defense cooperation. An agreement on the strategic foundations of the defense partnership was signed in @DeptofDefense. For us, * support for * 's territorial integrity, gaining @NATO membership and joint opposition to Russian aggression are very important. pic.twitter.com/SebG2PIQjd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

В Минобороны Украины перечислили стратегические приоритеты, на которых будут сосредоточены оборонные отношения министерств в период до декабря 2026 года:

подтверждение того, что сотрудничество и поддержка США эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии, включая программу тренировок и учений;

проведение реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО, с опорой на прогресс, достигнутый с 2014 года;

содействие выполнению стратегии оборонной промышленности и реализации реформ для удовлетворения потребностей ВСУ, включая увеличение прозрачности украинских оборонных закупок, реформ корпоративного управления и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий;

углубление сотрудничества в Черноморском регионе;

усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности, выявление причастных к совершению вредоносной кибердеятельности и обеспечение эффективной защиты от противников;

более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.

Во время визита украинской делегации в Пентагон министры обороны двух стран подписали еще одно соглашение – о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.