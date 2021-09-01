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Министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Соглашение министры подписали во время визита украинской делегации во главе с президентом в США
Соглашение министры подписали во время визита украинской делегации во главе с президентом в США
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа в Пентагоне подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Соглашение "усиливает прочное стратегическое оборонное партнерство между ведомствами двух государств, подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для наших двусторонних отношений в сфере обороны", говорится в сообщении. 

Как отметили в Минобороны, соглашение предполагает, в частности, подтверждение непоколебимой поддержки министерством обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины, а также "подтверждение постоянной поддержки минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО".

В рамках соглашения ведомства определят дальнейшие шаги "для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути совместимости с НАТО и содействия региональной безопасности".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.

"Для нас очень важны поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получения членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ ", – написал он в Twitter. 

В Минобороны Украины перечислили стратегические приоритеты, на которых будут сосредоточены оборонные отношения министерств в период до декабря 2026 года:

  • подтверждение того, что сотрудничество и поддержка США эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии, включая программу тренировок и учений;
  • проведение реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО, с опорой на прогресс, достигнутый с 2014 года;
  • содействие выполнению стратегии оборонной промышленности и реализации реформ для удовлетворения потребностей ВСУ, включая увеличение прозрачности украинских оборонных закупок, реформ корпоративного управления и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий;
  • углубление сотрудничества в Черноморском регионе;
  • усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности, выявление причастных к совершению вредоносной кибердеятельности и обеспечение эффективной защиты от противников;
  • более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.

Во время визита украинской делегации в Пентагон министры обороны двух стран подписали еще одно соглашение – о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

Контекст:

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым комплексам Javelin.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Теги: США, Пентагон, реформы, Министерство обороны Украины, оборона, Минобороны, Владимир Зеленский, Андрей Таран, сотрудничество, Ллойд Остин
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