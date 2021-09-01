Министры обороны Украины и США подписали соглашение о проектах в сфере исследований

Документ подписали во время визита Зеленского в США Фото: mil.gov.ua

Документ подписали во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению американского президента Джо Байдена, уточнили в министерстве.

"Благодаря заключению [соглашения] развиваются международно-правовые основы для подписания контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере. Создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны", – рассказали в Минобороны Украины.

Документ позволит протестировать вооружение и военную технику, научно-исследовательские работы и оценить их эффективность с использованием оборудования и технологий, которых нет в Украине.

"Украинские научно-исследовательские учреждения смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны. Предусматривается продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран – членов НАТО", – объяснили в ведомстве.