Морская пехота ВСУ получила 12 бронеавтомобилей "Козак-2"

"От нашей бригады привлекают 12 специализированных бронированных авто "Козак-2", которые поступили нам на вооружение перед подготовкой к параду, а также 40 человек (экипажи и техобслуживание), участвующих в прохождении торжественным маршем", – рассказали в подразделении.

Фото: armyinform.com.ua

Репетиции парада в бригаде начали еще 25 июня – одними из первых, тренируются ежедневно. До 7 августа тренировки проходили в аэропорту "Певцы" под Черниговом. Далее колонна переместится в Киев, где продолжит оттачивать действия уже во время генеральных репетиций на взлетной полосе ГП "Антонов" и непосредственно на Крещатике, где пройдет парад.