ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Таран: За каждым предприятием, которое выполняет гособоронзаказ, стоят интересы определенных групп

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что потребности армии, исходя из которых формируется государственный оборонный заказ, определяет не его ведомство, а Вооруженные силы.

Таран: Мне очень жаль, что Минобороны с ВСУ решили потратить средства так, как этого требуют интересы Вооруженных сил, а не так, как кому-то хотелось бы
Таран: Мне очень жаль, что Минобороны с ВСУ решили потратить средства так, как этого требуют интересы Вооруженных сил, а не так, как кому-то хотелось бы
Фото: mil.gov.ua

Вопрос выполнения военно-оборонных заказов в стране политизирован, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос о выполнении бюджета за 2020 год, передает корреспондент "ГОРДОН"

"Гособоронзаказ на 2020 год был выполнен на 99,5%. а политические спекуляции, что он был выполнен, но не по тем пунктам, – этот вопрос политизирован, и за каждым предприятием, которое выполняет военно-оборонный заказ, стоят интересы определенных групп. Кто-то что-то недополучил – ну, мне очень жаль, что Минобороны с ВСУ решили потратить средства так, как этого требуют интересы Вооруженных сил, а не так, как кому-то хотелось бы", – заявил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему в 2020 году решили потратить 1,3 млрд грн на бронеавтомобили типа "Козак", хотя, по некоторым данным, они на 30–40% дороже аналогов, Таран заявил, что потребности армии определяет не Минобороны, а Вооруженные силы Украины.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 февраля 2020 года предусмотрел на выполнение годового гособоронзаказа 25,848 млрд грн, на 16% больше, чем в 2019 году.

В конце декабря 2020 года Таран отчитывался о выполнении гособоронзаказа на 99,5%. По его словам, благодаря этому в 2021 году украинская армия получит вооружение и военную технику на сумму свыше 10 млрд грн.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак говорил, что гособоронзаказ в Украине не предусматривает всего необходимого для ВСУ, в частности закупку ракетного комплекса "Нептун".

Теги: бюджет, Вооруженные силы Украины, вооружение, оборона, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, бронеавтомобиль Козак, гособоронзаказ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти близкой родственницы от COVID-19
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти близкой родственницы от COVID-19
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Гребаный ЖЭК не сбивает сосульки". Обледеневший снег, упав с крыши, повредил авто украинского хореографа. Фото
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
"Это нормально". Каменских рассказала, что делать, когда нет мотивации заниматься спортом
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Беленюк заявил, что может определять людей, переболевших COVID-19, по специфическому запаху пота
Решетник покрестил трехмесячного сына
Решетник покрестил трехмесячного сына
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух". Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Это может превратить шикарную женщину в шлюху". Седокова разоткровенничалась о правилах "сильных девочек"
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
"Горжусь собой". Жена Ярославского покорила Килиманджаро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
Умерла Градова – актриса, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны"
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS