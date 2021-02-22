"Укроборонпром" отремонтирует танки для Пакистана за $85,6 млн

"Укроборонпром" заключил соглашение с Пакистаном на ремонт танков Т-80УД на международной выставке вооружений IDEX-2021. Эту боевую машину разработали в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Александра Морозова в начале 80-х годов.

"Укроборонпром" заключил контракт с Пакистаном на ремонт танков Т-80УД общей стоимостью $85,6 млн. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна 22 февраля.

Соглашение заключили на международной выставке вооружений IDEX-2021, уточнили на предприятии.

"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, которые обеспечивают высокое качество работ и продукции. Мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6ТД1 и 6ТД2", – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Во время международной выставки вооружений украинская делегация заключила ряд предварительных договоренностей с ОАЭ, Саудовской Аравией и Иорданией. Речь идет о соглашениях по высокоточному оружию, беспилотным платформам, космическим технологиям и ремонту авиадвигателей, отметили в "Укроборонпроме".

Танк Т-80УД разработали в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Александра Морозова в начале 80-х годов, сказано на сайте бюро. Боевую машину выпустили в серийное производство на харьковском заводе имени Малышева в 1985 году. Танк Т-80УД находится на вооружении Украины, России и Пакистана.

По данным конструкторского бюро, танк Т-80УД проходил испытания в Пакистане в 1993-м и 1995 годах в рамках тендера. В 1996 году Пакистан заключил с Украиной контракт на поставку 320 танков. Первую партию из 15 машин поставили в начале 1997 года, а в 1999 году контракт был успешно выполнен.