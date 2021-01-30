Гендиректор "Укроборонпрома" рассказал, как разделят госконцерн. В его составе появится аэрокосмический холдинг

Государственный оборонный концерн "Укроборонпром" разделят на шесть субхолдингов. Отдельно руководство хочет создать аэрокосмический холдинг.

Новый холдинг "Оборонительные системы Украины" сформируют 65 предприятий государственного концерна (ГК) "Укроборонпром", его разделят на шесть субхолдингов, в которые войдут спецэкспортеры. Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев в интервью "Укринформу" 28 января.

Отдельно планируется создать аэрокосмический холдинг, который объединит три отраслевых субхолдинга.

"Украина имеет мощную аэрокосмическую отрасль. В конце прошлого года президент [Украины Владимир Зеленский] посетил Государственное предприятие "Антонов", которое впервые за годы независимости страны получило госзаказ на три самолета Ан-178 для Вооруженных Сил", – сказал Гусев.

Гендиректор ГК напомнил, что в конце 2020 года правительство Украины передало 17 предприятий концерна Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

"Это предприятия, которые де-факто уже много лет не выполняют заказ для сектора нацбезопасности и обороны Украины и не имеют никакого отношения к оборонно-промышленному комплексу. Их эффективная приватизация так же должна быть частью будущей трансформации, в результате которой "Укроборонпром" в таком виде, в котором он был сформирован в 2011 году, прекратит существование", – отметил глава концерна.

Совет директоров концерна, по его словам, утвердил концепцию создания субхолдинга "Радарные системы".

"Ее флагманским предприятием станет запорожское КП "НПК" Искра". И, очевидно, именно "Радарные системы" будут "первой ласточкой" в структуре "оборонительных систем Украины" с качественным корпоративным управлением", – пояснил Гусев.

Зеленский 3 декабря 2020 года подписал указ №532/2020 о назначении Гусева генеральным директором "Укроборонпром". До назначения на эту должность он работал главой Херсонской облгосадминистрации.