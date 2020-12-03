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"Укроборонпром" ждет трансформация. Вместо 137 предприятий в госконцерне останется 65 – гендиректор

В 2021 году госконцерн "Укроборонпром" прекратит существование, вместо него будет создан холдинг "Оборонные системы Украины". Об этом рассказал новый генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на оккупированных территориях
В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на оккупированных территориях
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед новым генеральным директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым провести трансформацию государственного концерна. Об этом Гусев рассказал 3 декабря на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня концерн объединяет 137 предприятий. Предусмотрено, что они будут разделены на группы, часть предприятий, к сожалению, находится на оккупированных территориях Украины, часть прекратит свое существование по результатам аудита", – сказа Гусев.

По предварительной концепции, в госконцерне останется 65 предприятий. Концепция согласована с Зеленским, ее предложат на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины. Заседание СНБО будет подготовлено в ближайшее время, отметил Гусев.

"В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципу корпоративного управления, прозрачности, чтобы предотвратить возникновение коррупционных рисков в такой важной отрасли, как оборонно-промышленный комплекс", – сказал глава госконцерна.

По его информации, в новый холдинг "Оборонные системы Украины" войдут предприятия, которые будут заниматься авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными, морскими системами. Отдельно будет создан аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиастроительством, космическими системами.

3 декабря Зеленский подписал указ №532/2020 о назначении генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Гусева. До назначения на эту должность он работал главой Херсонской облгосадминистрации.

В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. сотрудников.

Теги: Украина, Укроборонпром, СНБО, Владимир Зеленский, аудит, Юрий Гусев, госконцерн
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