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Руководитель "Укроборонпрома" заявил, что ему предлагали взятку в "миллионах"

И.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко рассказал, что ему предлагали взятку за назначение людей "с коррупционными мотивами".

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Фоменко отметил, что взятку предлагали недавно
Фоменко отметил, что взятку предлагали недавно
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко сообщил "РБК-Украина" в интервью, опубликованном 30 ноября, что ему предлагали взятки.

На вопрос, о каких суммах идет речь, он ответил: "Миллионы".

"В том числе недавно [предлагали взятку]... Я сказал: сделаем вид, что это дурная шутка, и предупредил, что если это еще раз произойдет, то однозначно будут привлечены правоохранительные органы", – рассказал Фоменко.

По его словам, за вознаграждение просили, в частности, "расставить людей с коррупционными мотивами на некоторых предприятиях "Укроборонпрома".

И.о. гендиректора отметил, что руководство концерна проходит проверку на детекторе лжи, и "человек хорошо подумает, а надо ли вообще влезать во что-то".

"Достоверность полиграфа больше 90%", – подчеркнул Фоменко.

На детекторе лжи руководство "Укроборонпрома" проверяют второй раз, сообщали в концерне.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство "Укроборонпрома" – уволил Айвараса Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Фоменко.

В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. сотрудников.

Теги: коррупция, Укроборонпром, взятка, полиграф, назначение, госконцерн, Игорь Фоменко
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