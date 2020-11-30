Руководитель "Укроборонпрома" заявил, что ему предлагали взятку в "миллионах"

И.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко рассказал, что ему предлагали взятку за назначение людей "с коррупционными мотивами".

Исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко сообщил "РБК-Украина" в интервью, опубликованном 30 ноября, что ему предлагали взятки.

На вопрос, о каких суммах идет речь, он ответил: "Миллионы".

"В том числе недавно [предлагали взятку]... Я сказал: сделаем вид, что это дурная шутка, и предупредил, что если это еще раз произойдет, то однозначно будут привлечены правоохранительные органы", – рассказал Фоменко.

По его словам, за вознаграждение просили, в частности, "расставить людей с коррупционными мотивами на некоторых предприятиях "Укроборонпрома".

И.о. гендиректора отметил, что руководство концерна проходит проверку на детекторе лжи, и "человек хорошо подумает, а надо ли вообще влезать во что-то".

"Достоверность полиграфа больше 90%", – подчеркнул Фоменко.

На детекторе лжи руководство "Укроборонпрома" проверяют второй раз, сообщали в концерне.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство "Укроборонпрома" – уволил Айвараса Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Фоменко.

В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. сотрудников.