Менеджмент "Укроборонпрома" второй раз проверяют на детекторе лжи

В "Укроборонпроме" заявили, что топ-менеджеры государственного концерна успешно прошли вторую проверку на полиграфе.

В государственном концерне (ГК) "Укроборонпром" проходят проверки на детекторе лжи. Об этом сайт концерна проинформировал 23 ноября.

"Продолжается вторая проверка топ-менеджмента концерна и директората на полиграфе. Эту практику начали в "Укроборонпроме" с изменением команды концерна год назад. Исследования с использованием полиграфа – один из элементов программы добропорядочности и антикоррупционной политики, которую ввела в "Укроборонпроме" новая команда", – говорится в сообщении.

Всего проверят 52 сотрудника руководящего состава концерна.

"Проверку на полиграфе уже успешно прошли топ-менеджеры "Укроборонпрома": и.о. генерального директора Игорь Фоменко, первый заместитель гендиректора Роман Бондарь, заместитель гендиректора по финансово-экономическим вопросам Сергей Иванюта и заместитель гендиректора по безопасности Константин Бушуев. На очереди – заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту Михаил Морозов и директор по вопросам активов, корпоративных прав и ДОЗ Мустафа Найем", – рассказали в организации.

Там отметили, что первый раз команда "Укроборонпрома" проходила полиграф перед назначением на должности.

"Психофизиологическое исследование второй раз подтвердило, что ни один из перечисленных представителей топ-руководства "Укроборонпрома", которые уже побывали на полиграфе, не злоупотреблял служебным положением, не получал личной или неправомерной выгоды, не работал в интересах третьих лиц, в том числе на спецслужбы иностранных государств", – подчеркнули в госконцерне.

В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. сотрудников.