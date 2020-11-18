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"Укроборонпром" пожаловался, что профильное министерство срывает реформы в сфере обороны

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины блокирует реформы оборонно-промышленного комплекса, чиновники требуют назначить посторонних лиц директорами предприятий концерна, заявили в "Укроборонпроме".

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"Укроборонпром" заявил, что выполнил все обязательства по действующим контрактам
"Укроборонпром" заявил, что выполнил все обязательства по действующим контрактам
Фото: ukroboronprom.com.ua

"Укроборонпром" обвинил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в срыве реформы оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом сказано в заявлении на сайте госпредприятия 18 ноября.

Концерн заявил, что в этом году, несмотря на все сложности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, выполнены все обязательства по действующим контрактам.

"Команда подготовила стратегию реформирования, которая получила всестороннюю поддержку со стороны президента, Верховной Рады, премьер-министра, Совета нацбезопасности и обороны Украины и международных партнеров. В июне этого года был зарегистрирован проект соответствующего закона, который должен начать историческую для страны реформу", – заявили в "Укроборонпроме".

Руководители указанного министерства публично поддержали реформы, предложенные концерном.

"Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц министерство системно блокирует реформирование государственного концерна "Укроборонпром" и оборонно-промышленного комплекса в целом", – говорится в сообщении.

Концерн перечислил нескольку пунктов, по которым министерство блокирует реформы, в частности:

  • не начата подготовка стратегии оборонно-промышленного комплекса;
  • не утверждена политика собственности концерна;
  • по настоянию министерства остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформирования государственного сектора оборонно-промышленного комплекса, в течение четырех месяцев министерство не предоставило никаких альтернативных предложений или системных замечаний к законопроектам, предложенным народными депутатами Украины;
  • не начата работа по подготовке ключевых нормативно-правовых актов, необходимых для имплементации нового закона "Об оборонных закупках", который должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Это может привести к остановке всего процесса подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других заказчиков;
  • не рассмотрены обращения концерна по ключевым проблемам производителей в вопросе ценообразования, государственных гарантий и казначейских счетов;
  • не решается критическая ситуация с выполнением государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии.

"Укроборонпром" жалуется, что министерство дает концерну устные поручения и наставления.

"Систематически поступают требования по назначению посторонних лиц директорами предприятий – участников концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ПАО "Киевский завод "Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области", – рассказали в концерне.

Министерство высказывает настойчивые требования об увольнении сотрудников "Укроборонпрома", ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию, подчеркнули на госпредприятии.

"Укроборонпром" посчитал такие действия недопустимыми и подрывающими доверие к намерениям, целям и задачам министерства.

Кабинет Министров Украины 22 июля принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.

"Укроборонпром" объединяет более 100 государственных предприятий и заводов в основных стратегических отраслях оборонной промышленности страны, сказано на сайте концерна. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. сотрудников.

Теги: Укроборонпром, реформы, вооружение, экспорт, оборона, Киевский бронетанковый завод, Укрспецэкспорт, Олег Уруский, Спецтехноэкспорт, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
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