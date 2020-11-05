"Укроборонпром" назначил нового руководителя госпредприятия "Антонов"

Исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия "Антонов" стал Сергей Бычков, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

С 1969 года Бычков работает инженером-технологом "Антонова" Фото: realist.online

Государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого входит госпредприятие "Антонов", назначил нового руководителя ГП. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Исполняющим обязанности генерального директора "Антонова" стал Сергей Бычков.

До этого он занимал должность вице-президента, с сентября 2020 года – исполнительного директора "Антонова". Имеет научную степень доктора технических наук, профессор. С 1969 года Бычков работает на предприятии инженером-технологом.

До назначения Бычкова пост президента ГП "Антонов" занимал Александр Лось. Он был уволен по собственному желанию.

"Надеемся, останется работать на предприятии заместителем генерального директора по проектированию", – отметили в "Укроборонпроме".

Лось был назначен главой "Антонова" в июле этого года.