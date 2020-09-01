"Антонов" собрал первый серийный самолет без российских комплектующих

Президент корпорации "Антонов" Александр Лось рассказал, что предприятие выпустило первый самолет Ан-178, в котором нет ни единой российское детали – только американские и украинские комплектующие.

Украинский государственный авиастроительный концерн "Антонов" выпустил первый самолет Ан-178 без российских деталей. Об этом в интервью "Укринформу" 31 августа рассказал президент корпорации Александр Лось.

"Это первый самолет, в котором нет ни единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов", – сказал Лось.

Чтобы найти новых поставщиков, нужно было время, отметил он.

Лось рассказал, что конкретно на Ан-178 "Антонов" использует американские и украинские комплектующие, при этом украинских – 1/3.

"Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет", – уточнил президент корпорации.

Как сообщается на сайте "Антонова", Ан-178 – средний транспортный самолет, который должен заменить на рынке транспортные самолеты предыдущего поколения Ан-12. Самолет предназначен для доставки личного состава, вооружения, легкой военной техники, почты и других грузов общей массой до 18 тонн. Ан-178 может выпускаться в различных модификациях – как военный самолет, гражданский грузовой, поисково-спасательный и медицинский. Самолет презентовали в 2015 году.

На данный момент "Антонов" запустил в производство пять серийных Ан-178, сообщили "5 каналу" на предприятии.