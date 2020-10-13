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"Укроборонпром" заказал бронетехнику у компании – фигуранта дела о хищениях в "оборонке" Гладковского

Госпредприятие "Укроборонсервис" заказало у компании бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности Украины Олега Гладковского шесть бронеавтомобилей на сумму 45 млн грн, сообщили "Наші гроші". В концерне "Укроборонпром" заявили, что договор с Гладковским заключило предыдущее руководство.

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В "Укроборонпроме" заявили, что новая команда только выполнила контрактные обязательства
В "Укроборонпроме" заявили, что новая команда только выполнила контрактные обязательства
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Укроборонсервис", которое является дочерней фирмой концерна "Укроборонпром", закупило шесть бронеавтомобилей у компании, принадлежащей "Богдан Моторс" Олега Гладковского, фигуранта дела о хищении в оборонной сфере. Об этом 12 октября написало издание "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Шесть бронированных автомобилей для Вооруженных сил Украины обошлись в сумму почти 45 млн грн. Эта покупка была освобождена от налогообложения.

Автомобили должны были доставить до 20 ноября. К этому времени "Укроборонсервис" должен выплатить 70% аванса – более 31 млн грн.

После публикации этой информации "Укроборонпром" обнародовал уточняющую информацию относительно этого контракта.

Договор на закупку шести бронированных машин якобы был заключен еще в январе 2019 года, то есть предыдущим руководством "Укроборонсервиса". Ранее его не публиковали. Сейчас в ProZorro было обнародовано только дополнительное соглашение к старому договору. В нем была определена окончательная уменьшенная стоимость бронеавтомобилей на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических затратах.

По результатам выполнения указанного контракта стоимость машин оказалась ниже, чем ожидаемая, отметили в концерне. 30 сентября этого года стороны заключили дополнительное соглашение, зафиксировали фактическую стоимость одной бронированной машины. Стороны "осуществили деятельность в рамках ранее заключенного договора".

В "Укроборонпроме" уверяют, что новая команда не закупала бронетранспортеры, а только выполнила контрактные обязательства.

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых автомобилей у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. САП подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.

В деле также фигурируют другие подозреваемые. Среди них – бывшее и нынешнее руководство ООО "Оптимумспецдеталь", которое, по данным следствия, принимало участие в схеме.

3 июня правоохранители завершили расследование в отношении Гладковского.

Теги: Укроборонпром, бронетехника, Олег Гладковский, ВСУ
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