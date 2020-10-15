"Укроборонпром" реорганизуют в девять отраслевых холдингов – Уруский

Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что предприятия госконцерна "Укроборонпром" введут в состав девяти холдинговых компаний. Замгендиректор "Укроборонпрома" Мустафа Найем говорил, что вместо госконцерна создадут шесть корпораций.

Во время реорганизации госконцерна "Укроборонпром" более 60 предприятий введут в состав девяти холдинговых компаний. Об этом 15 октября сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Часть предприятий, которые потеряли связь с оборонной промышленностью, нужно передать на приватизацию в Фонд госимущества, остальные составят основу девяти холдинговых компаний по направлениям: шесть из них войдут в состав будущего холдинга под рабочим названием "Оборонные системы Украины", а три – в "Аэрокосмические системы", – заявил Уруский.

По его словам, процесс трансформации необходимо запустить, не дожидаясь соответствующего законопроекта.

"Через год-полтора мы должны увидеть новое лицо оборонной промышленности Украины. В этом контексте много времени займет процесс трансформации государственных предприятий в акционерные общества. Таким образом, более 60 предприятий будет корпоратизировано", – отметил вице-премьер.

В апреле 2020 года замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него создадут шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа. 5 августа он подтвердил свои планы уйти с этой должности.

О том, что госконцерн ожидает смена команды, 12 августа заявил Уруский.

6 октября Зеленский сменил руководство "Укроборонпрома" – уволил Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Игоря Фоменко.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.