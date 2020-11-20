Чаплыга обвинил "Укроборонпром" в "высасывании" денег из подконтрольных предприятий

Украинские авиастроительные предприятия за последние три года передали госконцерну "Укроборонпром" более 264 млн грн, заявил экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга.

Чаплыга: Утверждаю, что "Укроборонпром" много лет высасывал из подконтрольных предприятий последние ресурсы Фото: Миха Чаплыга / Facebook

Экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга 19 ноября обвинил госконцерн "Укроборонпром" в "высасывании" денег из подконтрольных предприятий.

Об этом он написал в Facebook после того, как "Укроборонпром" заявил, что Министерство по вопросам стратегической промышленности срывает реформы в сфере обороны.

"Утверждаю, что "Укроборонпром" много лет высасывал из подконтрольных предприятий последние ресурсы. На содержание концерна времен наблюдательных советов было передано 264,708 млн грн", – заявил он.

Чаплыга написал, что учитывал данные по четырем предприятиям, "которые хотят передать новому министерству". По его информации речь идет о таких суммах:

Госпредприятие "Антонов" в 2018 году [передало госконцерну] 23,212 млн грн, в 2019-м – 37,15 млн грн, в 2020 – 147,9 млн грн. Всего – 208,262 млн грн;

ГП Харьковский машиностроительный завод "ФЭД": 2018 год – 10 млн грн, 2019 год – 7,308 млн грн, 2020 год – 5,420 млн грн. Всего – 22,728;

Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика Ивченко: 2017 год – 9,423 млн грн, 2018 год – 6,093 млн грн, 2019 год – 7,779 грн, 2020 год – 6,323 млн грн. Всего – 29,618 млн грн;

ГП "Завод 410 гражданской авиации": 2018 – 2020 – 4,1 млн грн.

"И это при том, что Антонову ни копейки не дали госзаказов! А кредиторская задолженность только лишь Харьковского госавиационного предприятия в составе концерна составляет 3,8 млрд грн. Из них текущая задолженность по зарплате – 209 млн грн", – заявил блогер.

Он назвал правильным предложение вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского о передаче авиастроительных предприятий от "Укроборонпрома" в управление Минстратегпрому, а тех, кто противится этому – "соросятами", которые "искусственно тормозят процесс".

Я был среди тех, кто вместе с профсоюзами и работодателями системно отстаивал создание профильного министерства стратегической промышленности и внедрение должности профильного вице-премьера. И сегодня я продолжаю поддерживать их в тех инициативах, которые направлены на спасение от "соросят" и ["Укроборонпрома"] и спасение от мародеров остатков нашей промышленности. Сегодня эти недобитки компрадоров в "отжатом" у нас "Оборонпроме" искусственно тормозят этот процесс. Перестаньте грабить Украину! Видимо, Украина стала "соросятне" как кость в горле и нужно системно и методично уничтожить наш авиационно-космический потенциал и убрать конкурента с рынка вооружений", – написал он.

Кабинет Министров Украины 22 июля принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.