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Оборонные предприятия нужно спасать от "Укроборонпрома" – журналист Лямец

"Антонов" и другие авиапредприятия нужно спасать от "Укроборонпрома", пока их не обанкротили, заявил журналист Сергей Лямец.

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Сергей Лямец: Пока что задача стоит просто: успеть спасти "Антонов" и другие авиапредприятия
Сергей Лямец: Пока что задача стоит просто: успеть спасти "Антонов" и другие авиапредприятия
Фото: unn.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" попал в новый скандал из-за ситуации в авиационной отрасли и в частности – вокруг предприятия "Антонов", заявил на своей странице в Facebook журналист Сергей Лямец.

"Повод для войны – решение Кабмина. В пятницу на заседании правительственного комитета решили, что у "Укроборонпрома" заберут авиационные предприятия и отдадут Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, которым руководит вице-премьер Олег Уруский. Вместе с киевским "Антоновым" планируется отдать Харьковское государственное авиационное предприятие, Харьковский машиностроительный завод ФЭД, Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Запорожское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс". Тут же понеслось в ответ. Активисты всех мастей опять принялись жевать жвачку о коррупции, стандартах управления и злых "папередниках", которые мешают реформам. Ну и в конце вывод: "Антонов" должен остаться под "Укроборонпромом", – отметил Лямец.

Он заявил, что по схеме "Укроборонпрома" представителей госкорпорации заводят в наблюдательные советы предприятий и они фактически под видом реформ начинают ими управлять. По информации Лямца, из-за этого подхода возникли скандалы на "Южмаше", в Космическом агентстве и на Харьковском авиазаводе, а на госпредприятии "Антонов" "Укроборонпром" блокирует деятельность и пытается раздробить компанию на части.

"Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности [Олега] Уруского стало противовесом схемам "Укроборонпрома". Не потому, что там сидят какие-то особенные люди – просто в данной ситуации они куда больше работают на завод, чем оборонный концерн. Пока что задача стоит просто: успеть спасти "Антонов" и другие авиапредприятия из-под контроля "Укроборонпрома", пока его не успели обанкротить и разворовать", – резюмировал журналист.

https://www.facebook.com/anserua/posts/4418309634852639

По информации агентства "Українські новини", на этой неделе правительство планирует принять решение о передаче заводов авиапромышленности от "Укроборонпрома" в подчинение Минстратегпрому.

Кабинет Министров Украины 22 июля принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности. Принятие этого постановления позволит обеспечить стабильное развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в госбюджет, развитие регионов и позитивно повлияет на рыночную среду", – отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

В "Укроборонпром" входит 112 предприятий, еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. 

В мае 2020 г ода представители "Антонова" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в действия руководства "Укроборонпрома", которое "пытается уничтожить оборонный комплекс страны", писал портал Defense Express.

Теги: Кабинет Министров, Укроборонпром, Антонов, Олег Уруский, Сергей Лямец, Кабмин, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
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