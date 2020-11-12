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Найема повысили в "Укроборонпроме" до директора по активам

Мустафа Найем отвечал за взаимодействие госконцерна "Укроборонпром" с органами государственной власти. Теперь он будет управлять активами, корпоративными правами и следить за государственными оборонными заказами предприятий концерна.

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Найем получил право подписи в имущественных вопросах "Укроборонпрома"
Найем получил право подписи в имущественных вопросах "Укроборонпрома"
Фото: Mustafa Nayyem / Facebook

Заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром", бывший народный депутат Украины Мустафа Найем получил должность директора по активам, сказано в сообщении пресс-службы  госконцерна от 12 ноября. 

До повышения Найем занимался взаимодействием с органами государственной власти, а теперь ему поручили возглавить работу по управлению активами и корпоративными правами, а также вести мониторинг государственного оборонного заказа предприятий – участников концерна.

В комментарии "Украинской правде" он подчеркнул, что после назначения на новую должность его круг полномочий увеличился.

"Получил право подписи касательно имущественных вопросов", – отметил он.

На должность нового руководителя по коммуникациям пришел Владимир Гайдаш. В прошлом он возглавлял департамент коммуникации АО "Укргаздобыча", фармацевтической корпорации "Артериум", авиакомпании "Аэросвит", ИТ холдинга КМ Core. Он был советником по коммуникациям председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, рассказали в пресс-службе "Укроборонпрома".

В ближайшее время главным предметом взаимоотношений госконцерна с государством станет реформирование концерна, налаживание контрактов с заказчиками и эффективность использования активов, сказал Найем.

"Для понимания: сегодня в собственности предприятий "Укроборонпрома" находится более 11 млн м² недвижимости, из которых более 210 тыс. м² – это избыточное имущество, которое уже давно не задействовано в производственных процессах предприятия концерна, а следовательно, может быть продано или передано в аренду. Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий. "Дерибан" и сомнительные схемы вывода имущества с оборонных предприятий должны остаться в прошлом",  рассказал он о своих обязанностях.

Найем сообщил о назначении на должность заместителя гендиректора концерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 21 ноября 2019 года. Найем был нардепом Верховной Рады VIII созыва. До этого работал журналистом.

В апреле 2020 года Найем говорил, что "Укроборонпром" будет ликвидирован, а вместо него создадут шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

Предприятия "Укроборонпрома" занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях "Укроборонпрома" работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.

Теги: Мустафа Найем, Укроборонпром, реформы, имущество, назначение, госконцерн
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