Гендиректор "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации концерна

Гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации. 65 предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг, а сам "Укроборонпром" ликвидируют.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Итак, оборонно-промышленный комплекс в лице "Укроборонпрома" получит долгожданную реформу, а люди – уверенность в завтрашнем дне", – подчеркнул Гусев.

Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ГБО) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании и ГБО должно быть завершено в 2021 году. Будет введена новая модель корпоративного управления, деятельность руководящего холдинга и ГБО будут контролировать надзорные советы.

В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. К 30 апреля 2021 года ожидается принятие Верховной Радой законопроекта, который станет официальным началом трансформации "Укроборонпрома". К концу июня 2021-го "Укроборонпром" ликвидируют и создадут новый оборонный холдинг в форме акционерного общества.