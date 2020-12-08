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ПОЛИТИКА

Горбулина избрали главой набсовета "Укроборонпрома"

В июне этого года первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин вошел в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Сегодня его избрали главой органа.

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Горбулину 81 год
Горбулину 81 год
Фото: Юрій Гусєв / Facebook

Сегодня украинский политик и ученый, первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин был избран главой наблюдательного совета "Укроборонпрома". Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев.

"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", – отметил Гусев.

Он пояснил, что наблюдательный совет "Укроборонпрома" состоит из трех членов: Горбулина, первого заместителя министра стратегических отраслей промышленности Валерия Иващенко и бывшего директора Агентства оборонных исследовательских проектов по обороне Энтони Тетера.

"Важно реализовать эффективную реформу "Укроборонпрома" и обеспечить развитие оборонной промышленности Украины", – сказал Горбулин в ходе заседания набсовета.

https://www.facebook.com/Husyev/posts/717697289176277

Президент Владимир Зеленский в июне вывел главу своего офиса Андрея Ермака из состава набсовета "Укроборонпрома" и включил в него Горбулина.

Госконцерн "Укроборонпром" объединяет около 100 предприятий оборонной промышленности. Входящие в состав концерна компании занимаются разработкой и изготовлением оружия, военной техники, а также экспортно-импортными операциями.

81-летний Владимир Горбулин был секретарем Совета национальной безопасности и обороны в 1996–1999 годах. Он – один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины.

С 2014-го по 2018 год Горбулин был директором Национального института стратегических исследований.

Теги: Укроборонпром, Владимир Горбулин, Набсовет
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