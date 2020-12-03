Обыски в "Укроборонпроме". СБУ расследует возможную госизмену

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновники "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта" могли действовать в интересах одной из стран Южной Азии, в результате их противоправной деятельности государству нанесен ущерб на $100 млн.

Служба безопасности Украины расследует возможную госизмену со стороны чиновников "Укроборонпрома" и предприятия "Укрспецэкспорт", которое входит в госконцерн, сообщил пресс-центр СБУ.

Сегодняшние обыски в "Укроборонпроме", "Укрспецэкспорте", а также в "одной из иностранных структур" провели в рамках этого производства, сообщили в СБУ.

Цель следственных мероприятий – задокументировать факты возможной причастности чиновников к действиям в интересах одной из стран Южной Азии, но в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

"Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов", – сказано в релизе.

По предварительным оценкам СБУ, государственным интересам Украины нанесли ущерб на $100 млн.

Сотрудники СБУ пришли на оборонные предприятия с обыском сегодня утром. Агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, писало, что выемку документов проводили у главы "Укрспецэкспорта" Вадима Ноздри, его заместителей Артура Максимова и Валерия Матвеева (заместитель по вопросам безопасности), а также у заместителя директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.