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СБУ провела обыски в филиале Общественного, задержана менеджер канала

По данным Службы безопасности Украины, менеджер ивано-франковского филиала Общественного систематически требовала взятки с подчиненных за назначение им премий и надбавок к зарплате.

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Менеджера задержали после получения взятки, сообщили в СБУ
Менеджера задержали после получения взятки, сообщили в СБУ
Фото: Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області / Facebook

1 декабря Служба безопасности Украины провела обыски в помещении ивано-франковского филиала Общественного, проинформировала пресс-служба вещателя. 

Менеджера филиала задержали, по данным Общественного, ей планируют объявить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 

В пресс-службе вещателя сообщили, что примут соответствующие меры в отношении виновных, если вина менеджера будет доказана. 

"В то же время Общественное ожидает объективного, всестороннего и законного расследования со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию. Важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. Общественному небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное", – отмечается в релизе.

Пресс-центр СБУ в Facebook проинформировал, что менеджер систематически требовала с подчиненных взятки за ежемесячное назначение премий и надбавок к зарплате. Ее задержали "на горячем", после очередной взятки, сообщили в СБУ. 

https://www.facebook.com/ssu.ivf/posts/3472558292813346

Теги: СБУ, Ивано-Франковск, обыск, премия, общественное телевидение, расследование, взятка, обыски, Служба безопасности Украины
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