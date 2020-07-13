Общественное полностью погасило долг перед Euronews в размере €10,5 млн

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" выплатило долг перед Euronews, из-за которого счета компании более 100 дней были заблокированы.

Общественное и Euronews поставили точку в конфликте, который продолжался 10 лет Фото: suspilne.media

ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" полностью погасило долг в размере €10,5 млн перед компанией Euronews, сообщило 13 июля Общественное.

Соответствующий акт об отсутствии задолженности был подписан сторонами 10 июля.

Euronews направила НОТУ и Министерству юстиции Украины письмо, в котором пообещала в течение трех рабочих дней с момента получения последнего платежа подать все необходимые заявления для закрытия исполнительного производства и всех судебных дел в Швейцарии.

"Такие действия Euronews позволят вернуть государству €15 млн финансовой гарантии, которая выделялась для проведения "Евровидения 2017", – проинформировало Общественное.

Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

В мае 2015 года Euronews подала в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НОТУ €10,5 млн лицензионных платежей за период с февраля 2013 года по февраль 2015-го. В течение нескольких лет между компаниями шла судебная тяжба. В феврале 2020 года исполнительная служба Министерства юстиции Украины открыла исполнительное производство в Украине по взысканию с Общественного долга в пользу Euronews, в связи с чем счета Общественного заблокировали более чем на 100 дней (их разблокировали в начале июня).

"Нам жаль, что ситуация с долгом государства перед Euronews продолжалась 10 лет и Общественному пришлось погашать задолженность из своего собственного бюджета, который так беспощадно в этом году сокращен секвестрами. Надеемся, что когда в Украину вернутся замороженные в Швейцарии с 2017 года €15 млн, уплаченную сумму долга в размере 360 млн [грн] правительство вернет Общественному", – сказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

В Facebook Аласания отметил, что долг, который НОТУ вернула Euronews, – это четверть ее годового бюджета на 2020 год.

"Для понимания: annual budget 2020 для 24 телерадиоканалов НОТУ плюс общенациональных двух теле- и трех радиоканалов составляет €40,3 млн. То есть долг в €10,5 млн – проблема, созданная правительством [Николая] Азарова, – составляет четвертую часть годового бюджета НОТУ", – написал он.