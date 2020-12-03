СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" – пресс-служба концерна

По данным Defense Express, СБУ проводит выемку документов у главы "Укрспецэкспорта" и двух его заместителей, а также у замдиректора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту.

В "Укроборонпроме" сообщили, что концерн работает в штатном режиме Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

3 декабря Служба безопасности Украины проводит обыски в государственном концерне "Укроборонпром" и на предприятии "Укрспецэкспорт", который входит в концерн. Об этом проинформировала пресс-служба "Укроборонпрома".

"Сотрудники СБУ проводят обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева. Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов", – говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что "обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам".

"И концерн, и "Укрспецэкспорт" работают в штатном режиме", – отметили в "Укроборонпроме".

Агентство Defense Express уточняет со ссылкой на собственные источники, что утром 3 декабря началась выемка документов у главы "Укрспецэкспорта" Вадима Ноздри, его заместителей Артура Максимова и Валерия Матвеева (заместитель по вопросам безопасности), а также у заместителя директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.