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Бутусов: Цена на закупку бронемашин "Козак-2" примерно на 2 млн выше, чем в 2018-м. Надеюсь, этому есть какое-то обоснование

Покупка бронеавтомобилей "Козак-2" для Вооруженных сил не учитывает реальную потребность войск, никто не советовался с боевыми командирами, а цены завышены, заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Юрий Бутусов: Подобные бронеавтомобили похожи на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного спектра задач
Юрий Бутусов: Подобные бронеавтомобили похожи на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного спектра задач
Фото: Юрий Бутусов / Facebook

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов раскритиковал идею покупки 140 бронеавтомобилей "Козак-2" для нужд Вооруженных сил Украины. Предложение внесено в проект гособоронзаказа на 2020 год, который подан на утверждение министру обороны Андрею Загороднюку, общая стоимость бронеавтомобилей составит около 1,4 млрд грн, отметил журналист в блоге на "Цензор.НЕТ".

Он объяснил, что двухосные бронеавтомобили массой в 15 тонн типа "Козак-2" и "Варта" не подходят для эксплуатации в вязком черноземе Донбасса. Подобная техника придумана американцами для эксплуатации в Африке и на ближнем Востоке и не подходит для военных действий в условиях проходимости, тяжелой даже для гусеничной техники. Кроме того, тяжелая 15-тонная машина очень медленная и заметная – высока вероятность обнаружения и поражения, написал Бутусов.

"Подобные бронеавтомобили похожи на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного спектра задач, поскольку требуют либо сухой погоды и твердого грунта, либо хороших дорог. На случай войны с РФ нужна техника, которая пройдет везде и укроется везде…достаточно экономичная, которая может быстро перебросить на опасное направление миномет, пулемет, ракетный комплекс, забрать раненых, подвезти боеприпасы и снабжение. Подобные машины в Украине есть ("Дозор", "Новатор", "Козак-1", "Кугуар", "Спартан"), если Минобороны поставит производителям задачу под гарантии государственных закупок – появятся и новые модели. Но техническое задание на украинские легкие бронеавтомобили поставлено не будет – ВСУ не собираются их закупать в 2020 году вообще, только 15-тонные машины", – заявил журналист.

Он также поставил под сомнение прозрачность закупок, поскольку они не учитывают реальную потребность войск, никто не советовался с боевыми командирами, а цены на бронеавтомобили завышены.

"Колесные бронеавтомобили "Козак-2" армия планирует купить по цене примерно в 10 млн грн, это не менее $400 тыс. Бюджет закупки партии в 140 машин – не менее 1,4 млрд грн. Цена закладывается примерно на 2 млн выше, чем при закупках 18-го года – надеюсь, этому тоже есть какое-то обоснование у тех, кто планирует такую закупку", – прокомментировал ситуацию Бутусов.

Фото:
Фото: espreso.tv

Испытания бронеавтомобиля "Козак-2" завершились в марте прошлого года.

Теги: Юрий Бутусов, госзакупки, Минобороны, ВСУ, бронеавтомобиль Козак
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