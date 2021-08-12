В преддверии визита Зеленского. Команда "Укроборонпрома" в США провела переговоры с американскими оборонными компаниями

"Укроборонпром" намерен сотрудничать с коллегами в США для укрепления украинской оборонки Фото: ukroboronprom.com.ua

Поездка состоялась в рамках подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США и при поддержке посольства Украины в США совместно с U.S.-Ukraine Business Council (USUBC).

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил, что принятие законопроекта о реформе госпредприятий оборонно-промышленного комплекса открывает концерну новые возможности для военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами.

"Привлечение инвестиций, трансфер технологий и совместные предприятия для укрепления украинской оборонки, а также усиление совместных позиций на глобальном рынке вооружения – это те шаги, которые мы предлагаем нашим коллегам в США", – сказал он.

В концерне убеждены, что визит президента Украины в Вашингтон 30 августа откроет новые возможности и позволит странам перейти на более высокий уровень сотрудничества, в частности в оборонной сфере.