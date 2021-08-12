В преддверии визита Зеленского. Команда "Укроборонпрома" в США провела переговоры с американскими оборонными компаниями

Поездка состоялась в рамках подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США и при поддержке посольства Украины в США совместно с U.S.-Ukraine Business Council (USUBC).
Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил, что принятие законопроекта о реформе госпредприятий оборонно-промышленного комплекса открывает концерну новые возможности для военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами.
"Привлечение инвестиций, трансфер технологий и совместные предприятия для укрепления украинской оборонки, а также усиление совместных позиций на глобальном рынке вооружения – это те шаги, которые мы предлагаем нашим коллегам в США", – сказал он.
В концерне убеждены, что визит президента Украины в Вашингтон 30 августа откроет новые возможности и позволит странам перейти на более высокий уровень сотрудничества, в частности в оборонной сфере.
Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна в декабре 2020 года. Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.
Создание холдинговой компании должно быть завершено в 2021 году.