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Рада разблокировала подписание закона о реформе "Укроборонпрома"

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Три проекта постановлений об отмене закона о реформе "Укроборонпрома" зарегистрировали нардепы от фракции "Батьківщина"
Три проекта постановлений об отмене закона о реформе "Укроборонпрома" зарегистрировали нардепы от фракции "Батьківщина"
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Верховная Рада Украины отклонила три проекта постановлений об отмене решения парламента от 13 июля о принятии закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности (законопроект №3822). Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Три документа в Раде зарегистрировали народные депутаты от фракции "Батьківщина".

За соответствующие проекты постановлений №3822-п, №3822-п1 и №3822-п2 на внеочередном заседании парламента 20 июля проголосовало 33, 31 и 34 народных депутата при необходимой поддержке 226-ти нардепов.

Подписание закона о реформе "Укроборонпрома" было заблокировано, пока проект постановления об отмене его принятия не был рассмотрен в парламенте.

Контекст:

Директор госконцерна Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна в декабре 2020 года. Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании должно быть завершено в 2021 году.

За принятия законопроекта о реформе "Укроборонпрома" 13 июля проголосовало 256 парламентариев. Его рекомендовал принять профильный комитет Рады

Соответствующий закон в случае вступления в силу будет определять особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество. 

Государственные предприятия концерна будут преобразованы в хозяйственные общества. Единственным владельцем останется государство в лице Кабинета Министров, уточняла пресс-служба "Укроборонпрома".  

В то же время, новосозданные общества смогут привлекать прямые (в частности иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники, прежде всего – для нужд Вооруженных сил Украины.

Теги: Верховная Рада, Украина, Укроборонпром, депутаты, народные депутаты, парламент, закон, реформа, госконцерн, внеочередное заседание
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