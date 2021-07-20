Рада разблокировала подписание закона о реформе "Укроборонпрома"

Три документа в Раде зарегистрировали народные депутаты от фракции "Батьківщина".

За соответствующие проекты постановлений №3822-п, №3822-п1 и №3822-п2 на внеочередном заседании парламента 20 июля проголосовало 33, 31 и 34 народных депутата при необходимой поддержке 226-ти нардепов.

Подписание закона о реформе "Укроборонпрома" было заблокировано, пока проект постановления об отмене его принятия не был рассмотрен в парламенте.

Контекст:

Директор госконцерна Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна в декабре 2020 года. Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании должно быть завершено в 2021 году.

За принятия законопроекта о реформе "Укроборонпрома" 13 июля проголосовало 256 парламентариев. Его рекомендовал принять профильный комитет Рады.

Соответствующий закон в случае вступления в силу будет определять особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество.

Государственные предприятия концерна будут преобразованы в хозяйственные общества. Единственным владельцем останется государство в лице Кабинета Министров, уточняла пресс-служба "Укроборонпрома".

В то же время, новосозданные общества смогут привлекать прямые (в частности иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники, прежде всего – для нужд Вооруженных сил Украины.