Замана: США не передают нам свои секретные технологии, потому что при нашем режиме секретности они имеют все шансы сразу оказаться в России

Замана: Идет восьмой год войны, а в нашем тылу в интересах РФ такое творится Фото: Неля Ткачук / Facebook

"Один из специалистов руководством Министерства обороны Украины во время проведения военной экспертизы в прокуратуре был лишен допуска к гостайне за нарушение режима секретности. Однако несмотря на это прокуроры не лишили этого горе-специалиста доступа к секретным документам и дали ему возможность составить и подписать экспертное заключение с секретной информацией. Офис генерального прокурора официально ознакомлен с данной информацией, однако никто из прокуроров, виновных в нарушении режима секретности, не лишен допуска к гостайне, не уволен с должности и не привлечен к ответственности", – сказал Замана.

Он отметил, что проблемы с сохранением секретных данных в Украине не решили, даже несмотря на войну с Россией.

"Видимо, только в нашей стране можно разглашать гостайну и передавать закрытую информацию об обороне Украины стране-агрессору безнаказанно. Идет восьмой год войны, а в нашем тылу в интересах РФ такое творится… Я теперь понимаю, почему США не передают нам свои секретные технологии для производства оружия и новейшие образцы вооружения. При таком режиме секретности это все сразу имеет все шансы оказаться в России", – подчеркнул Замана.

Замана: Прокуроры направили Януковичу в Россию документ с информацией ограниченного доступа. Его не лишили допуска к гостайне? Читайте полную версию статьи.