ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе боевики открыли минометный огонь и ранили мирную жительницу

17 августа позиции украинских военных обстреляли 11 раз
17 августа позиции украинских военных обстреляли 11 раз
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

17 августа в результате обстрела боевиками населенных пунктов Донбасса пострадала 48-летняя жительница Золотого-4. Об этом сообщила Луганская областная государственная администрация.

Глава ОГА Сергей Гайдай рассказал, что из населенного пункта Золотое-5, расположенного на не подконтрольной Украине территории, боевики обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты из минометов и противотанковых гранатометов.

В результате жительница Золотого-4 1973 года, проживающая по улице Первая Свободная, получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Всего в Луганской области 17 августа зафиксировали пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. А в целом на Донбассе боевики 11 раз нарушили тишину и ранили украинского военного.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: боевики, Золотое, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
Как быстро выучить английский язык. Советы
Как быстро выучить английский язык. Советы
"РФ и Беларусь уже одно государство?" Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением
"РФ и Беларусь – уже одно государство?" Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением
"Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу". Шепелев показал пятимесячного сына
"Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу". Шепелев показал пятимесячного сына
"Смотрятся так, будто их уже 20 лет носили". Коляденко признался, что был шокирован кроссовками за $1 тыс. в киевском магазине
"Смотрятся так, будто их уже 20 лет носили". Коляденко признался, что был шокирован кроссовками за $1 тыс. в киевском магазине
"Чувствую себя богиней". Экс-жена Богдана снялась в прозрачных трусах. Фото
"Чувствую себя богиней". Экс-жена Богдана снялась в прозрачных трусах. Фото
Бывшая подопечная Монатика стала участницей "Танцев со звездами"
Бывшая подопечная Монатика стала участницей "Танцев со звездами"
"Такая милая старушка", "Чужое лицо". 72-летняя Пугачева крупным планом показала свои морщины
"Такая милая старушка", "Чужое лицо". 72-летняя Пугачева крупным планом показала свои морщины
"Рожает в море". Дорофеева снялась в микробикини
"Рожает в море". Дорофеева снялась в микробикини
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Муж Йоханссон подтвердил слухи о ее беременности
Муж Йоханссон подтвердил слухи о ее беременности
"Не хочу, чтобы ты менялась". Кошевой трогательно поздравил "свою Ксению Павловну" с 37-летием
"Не хочу, чтобы ты менялась". Кошевой трогательно поздравил "свою Ксению Павловну" с 37-летием
"Какая секс-бомба? Возраст берет свое и это видно", " Лариса, зачем?" В сети обсуждают новое фото постройневшей Долиной в купальнике
"Какая секс-бомба? Возраст берет свое и это видно", " Лариса, зачем?" В сети обсуждают новое фото постройневшей Долиной в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS