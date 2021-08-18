На Донбассе боевики открыли минометный огонь и ранили мирную жительницу

Глава ОГА Сергей Гайдай рассказал, что из населенного пункта Золотое-5, расположенного на не подконтрольной Украине территории, боевики обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты из минометов и противотанковых гранатометов.

В результате жительница Золотого-4 1973 года, проживающая по улице Первая Свободная, получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Всего в Луганской области 17 августа зафиксировали пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. А в целом на Донбассе боевики 11 раз нарушили тишину и ранили украинского военного.