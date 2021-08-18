На Донбассе боевики открыли минометный огонь и ранили мирную жительницу

Глава ОГА Сергей Гайдай рассказал, что из населенного пункта Золотое-5, расположенного на не подконтрольной Украине территории, боевики обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты из минометов и противотанковых гранатометов.
В результате жительница Золотого-4 1973 года, проживающая по улице Первая Свободная, получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.
Всего в Луганской области 17 августа зафиксировали пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. А в целом на Донбассе боевики 11 раз нарушили тишину и ранили украинского военного.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.