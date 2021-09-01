Новый пакет военной помощи США для Украины включает поставки ракет для комплексов Javelin – администрация Байдена

Военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины, говорится в уведомлении.

Наращивание Россией сил и средств вдоль границы с Украиной выявило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Эти пробелы нужно срочно устранить, сказано в сообщении администрации Байдена.

Пакет помощи Украине был необходим из-за значительного увеличения российской военной активности, минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций, объяснили американские чиновники.