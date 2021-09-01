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"Энергоатом" и компания из США будут строить энергоблок Хмельницкой АЭС

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Соглашение предполагает привлечение технологий по строительству реактора мощностью около 1,1 ГВт
Соглашение предполагает привлечение технологий по строительству реактора мощностью около 1,1 ГВт
Фото: president.gov.ua

Украинская государственная компания "НАЭК "Энергоатом" и американская электротехническая компания Westinghouse Electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС (ХАЭС). Об этом написал в Twitter 31 августа президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США.

"Приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще четырех блоков [других атомных электростанций Украины] по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – сообщил президент.

Документ предусматривает привлечение технологии Westinghouse Electric по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт, уточнили в Офисе президента Украины. 

"Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд – кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", – заявили в ОП.

Речь идет о достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС, рассказали в "Энергоатоме". 

Реактор AP1000 обладает полностью пассивными системами безопасности, модульной стандартной конструкцией и способен работать в маневренном режиме, говорится в пресс-релизе госкомпании.

"Технология AP1000 компании Westinghouse – единственная из технологий реакторов поколения III+, лицензированная комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии. Четыре блока AP1000, которые уже работают в Китае, устанавливают рекорды по эксплуатационным характеристикам", – сообщил "Энергоатом".

Кроме этого, министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление департамента энергетики США и Министерства энергетики Украины об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Соглашение предусматривает привлечение международных независимых наблюдательных советов для "надлежащего корпоративного управления на госпредприятиях энергетического сектора Украины", указали в ведомстве.

Контекст:

Приказ о строительстве ХАЭС был подписан 4 февраля 1977 года. В 1987 году был принят в промышленную эксплуатацию энергоблок №1, в 2005-м – энергоблок №2. Номинальная мощность каждого  1000 МВт. 

Третий и четвертый энергоблоки Украина должна была достроить в сотрудничестве с Россией, но после российской агрессии, в 2015 году, соглашение было денонсировано.

Теги: США, энергетика, строительство, АЭС, Энергоатом, технологии, Владимир Зеленский, Хмельницкая АЭС, соглашение, сотрудничество, Westinghouse, Герман Галущенко, Дженнифер Грэнхолм
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