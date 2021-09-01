"Энергоатом" и компания из США будут строить энергоблок Хмельницкой АЭС

"Приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще четырех блоков [других атомных электростанций Украины] по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – сообщил президент.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до * 30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Документ предусматривает привлечение технологии Westinghouse Electric по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт, уточнили в Офисе президента Украины.

"Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд – кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", – заявили в ОП.

Речь идет о достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС, рассказали в "Энергоатоме".

Реактор AP1000 обладает полностью пассивными системами безопасности, модульной стандартной конструкцией и способен работать в маневренном режиме, говорится в пресс-релизе госкомпании.

"Технология AP1000 компании Westinghouse – единственная из технологий реакторов поколения III+, лицензированная комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии. Четыре блока AP1000, которые уже работают в Китае, устанавливают рекорды по эксплуатационным характеристикам", – сообщил "Энергоатом".

Кроме этого, министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление департамента энергетики США и Министерства энергетики Украины об усилении двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Соглашение предусматривает привлечение международных независимых наблюдательных советов для "надлежащего корпоративного управления на госпредприятиях энергетического сектора Украины", указали в ведомстве.