Зеленский хочет достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область посетил Хмельницкую атомную электростанцию, где провел совещание с руководством государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом".

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) встречу с руководством государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

По ее результатам глава государства поставил перед правительством задачу разработать стратегию развития атомной энергетики Украины с конкретными сроками выполнения.

Также президент заявил, что поручит Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, решить вопрос задолженности перед "Энергоатомом" и вывести компанию на более высокий уровень подчинения государственному управлению.

"Если запустим третий и четвертый блоки – в течение строительства и запуска еще будет в целом по стране плюс 100 тыс. рабочих мест. Мне кажется, что это и есть задача, с которой государству надо разобраться", – подчеркнул Зеленский.

Во время общения с коллективом ХАЭС президент высказал мнение, что достроить два энергоблока можно за четыре-пять лет.

"Мы должны заниматься введением третьего и четвертого блоков. Можно [их] построить где-то за четыре-пять лет. Мы говорим о том, как это сделать быстрее. Я бы хотел, чтобы мы поняли сроки, чтобы это было безопасно", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

На данный момент готовность этих энергоблоков составляет 75% и 15% соответственно.

Приказ о строительстве ХАЭС был подписан 4 февраля 1977 года. В 1987 году был принят в промышленную эксплуатацию энергоблок №1, в 2005-м – энергоблок №2. Номинальная мощность каждого – 1000 МВт. Сегодня на Хмельницкой АЭС работает более 5 тыс. человек.

Третий и четвертый энергоблоки Украина должна была достроить в сотрудничестве с Россией, но после российской агрессии, в 2015 году, соглашение было денонсировано.

В этом году Хмельницкая АЭС выработала 8,1 млрд кВт•ч электроэнергии.