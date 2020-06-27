Спикер международного движения за запрет АЭС перешла в организацию, поддерживающую атомную энергетику

Как заявила бывшая пресс-секретарь международной экологической антиядерной организации "Восстание против вымирания" Зион Лайтс, она находилась в плену антинаучных воззрений, а на самом деле атомная энергетика безопаснее для природы, чем ископаемое топливо.

Бывшая пресс-секретарь международной экологической антиядерной организации "Восстание против вымирания", ярый борец за закрытие АЭС Зион Лайтс присоединилась к движению "Экологический прогресс", которое выступает за развитие атомной энергетики. Об этом она 25 июня написала в статье для cityam.com.

Британская активистка признала, что почувствовала себя обманутой, поскольку находилась "в плену антинаучных воззрений".

"Находясь в окружении антиядерных активистов, я позволила страхам перед радиацией, радиоактивными отходами и оружием массового уничтожения поразить мое подсознание", – написала Лайтс.

По ее словам, она убедилась, что крупнейшие аварии на атомных станциях – Чернобыль и Фукусима – были вызваны экстремальными обстоятельствами и человеческими ошибками. "Даже если учесть эти катастрофические события, ядерная энергия по-прежнему безопаснее, чем ископаемое топливо", – отмечает борец за защиту природы.

Изучив научные работы, Лайтс убедилась, что ядерные отходы ни разу никого не убили, они компактны и содержатся в соответствующих условиях при постоянном мониторинге.

"К моему удивлению, когда я поделилась данными с моими "антиядерными" друзьями, они выступили против науки. Увы, нам пришлось расстаться. Прийти к мысли о том, что нельзя быть одновременно сторонником защиты окружающей среды и сторонником ядерной энергетики, требует определенных усилий. Но чем больше исследований я читаю, тем больше узнаю о том, что ядерная энергетика является важным инструментом в борьбе с изменением климата", – резюмировала журналистка.