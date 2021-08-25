Хмельницкую АЭС "нарядили" в вышиванку

"В День Независимости Украины первый энергоблок Хмельницкой АЭС надел вышиванку!" – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что яркий национальный узор на первом энергоблоке видно даже в городе Нетешин Хмельницкой области, вблизи которого расположена электростанция.
"В рамках обновления фасадов энергоблоков такой орнамент будет нанесен вдоль всей купольной части", – добавили на предприятии.
Украина 24 августа отметила 30-ю годовщину независимости.
На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран. Украину поздравили с Днем Независимости США, Евросоюз и другие страны. Поздравления опубликовали украинские звезды, полярники на станции "Академик Вернадский" – "в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины".
В стране прошло почти 400 массовых мероприятий. Только в столице в них участвовали, по данным полиции, около 100 тыс. человек.