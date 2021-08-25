Хмельницкую АЭС "нарядили" в вышиванку

Узор на первом энергоблоке видно даже в городе, возле которого расположена электростанция Фото: Хмельницька АЕС / Facebook

"В День Независимости Украины первый энергоблок Хмельницкой АЭС надел вышиванку!" – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что яркий национальный узор на первом энергоблоке видно даже в городе Нетешин Хмельницкой области, вблизи которого расположена электростанция.

"В рамках обновления фасадов энергоблоков такой орнамент будет нанесен вдоль всей купольной части", – добавили на предприятии.