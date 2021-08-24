Вакарчук, Свитолина, Бацман, Monatik, Билык, Потап, Горбунов поздравили Украину с 30-летием независимости

"Спасибо маме за то, что дала родной язык. Спасибо папе за то, что получил независимость. Спасибо брату за то, что рядом со мной. Спасибо детям за то, что дают веру в будущее. Благодарю судьбу за то, что у меня есть Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Украинская теннисистка Элина Свитолина в Instagram опубликовала праздничный пост.

"С праздником, Украина. Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы, украинцы, победители. Мы сильные духом, целеустремленные, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе!" – написала спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман примерила украинский национальный костюм и венок.

"С днем рождения, моя Украина! Будь счастливой!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesia Batsman (@alesiabatsman)

Телеведущий Юрий Горбунов опубликовал фото со своей женой и коллегой Катей Осадчей.

"С Днем Независимости! С 30-й годовщиной! Слава Украине!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Украинская певица Ирина Билык опубликовала видеопоздравление с Днем Независимости Украины. Она предстала на фоне Государственного флага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Поздравление опубликовал и музыкант Monatik.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Украинский музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап) в своем посте обратился к Украине.

"Я поздравляю тебя, дорогая, с 30-летием, ты такая молодая и такая красивая! Никто не сравнится с тобой! На твою долю выпало так много, но ты держишься! Ты нас, всех своих детей, качаешь на своих руках", – написал он.

Он добавил, что часто происходит выяснение, кто любит страну больше.

"Это все для того, чтобы ты посмотрела на нас и оценила нашу любовь. А есть и такие, которые защищают тебя каждый день, и такие, которые твою честь защищают в спорте, музыке, искусстве, чтобы твой/наш флаг взвился за рубежом и нас всех объединила гордость!" – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)