"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу

Украинская певица Ирина Билык не исключает, что водопроводная труба могла лопнуть из-за ее непредсказуемой энергетики.

Билык: Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала вода Фото: bilyk_iryna / Instagram

В доме украинской певицы Ирины Билык лопнула труба. Об этом она рассказала 14 января в Instagram.

"Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала вода. Теперь жду звонка соседей. Как думаете, это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика?" – написала она.

Билык сопроводила публикацию архивным фото, на котором запечатлена с микрофоном в руках и широко открытым ртом во время исполнения песни.

"Просто роковая женщина, все понятно", – ответили певице фолловеры.

"Конечно, ваша сумасшедшая энергетика", – отреагировали на публикацию подписчики.

Певица не уточнила, чем закончилось происшествие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Она обладательница ордена княгини Ольги ІІІ степени.