"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами

Украинская певица Ирина Билык показала, как выглядела на заре карьеры.

Билык: Ты помнишь, как все начиналось? Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык разместила в Instagram снимок из личного архива. На фото она запечатлена в окружении своих музыкантов, среди которых Юрий Никитин и Жан Болотов.

"Ты помнишь, как все начиналось?" – подписала она снимок.

В каком году был сделан снимок, певица не уточнила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

"Ааааа!!! Химия, варенки!!! Зачет!" – прокомментировала подписчица yasya2901.

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Она обладательница Ордена княгини Ольги ІІІ степени.