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09 декабря, 2020
 
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"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным

Украинская певица Ирина Билык поздравила своего бывшего продюсера – генерального директора компании Mamamusic Юрия Никитина с днем рождения.

Билык познакомилась с Никитиным в 1990 году
Билык познакомилась с Никитиным в 1990 году
Фото: Ирина Билык / Facebook

Украинская певица Ирина Билык разместила в Instagram снимок из архива, на котором запечатлена в компании своего экс-продюсера, а сейчас генерального директора компании Mamamusic Юрия Никитина.

Публикацию артистка посвятила его дню рождения – 9 декабря Никитину исполнилось 53 года.

"Юрочка, дорогой! Всех благ и удовольствий от новых идей и их реализации. И пусть твоя жизнь будет похожа на сКazku", – написала она.

Билык и Никитин познакомились в 1990 году. В 1993 году Никитин занялся продюсированием певицы. Помимо работы пару также связывали романтические отношения. Они расстались в 1998 году.

В апреле 2020 года в интервью программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман Былик рассказала, что после расставания они с Никитиным разделили авторские права на ее песни – ей досталось 70%, а ему 30%. 

Теги: Ирина Билык, Юрий Никитин
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