"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим

По словам украинской певицы Ольги Цибульской, ее коллега Ирина Билык со всеми экс-возлюбленными остается в хороших отношениях.

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд" Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявила, что ее супруг знаком с правилами шоу-бизнеса, поэтому нормально относится к тому, что она продолжает общаться со своим экс-возлюбленным – хореографом Александром Прохоровым.

"Он хорошо знает, что такое шоу-бизнес. Я ему говорю: "Посмотри на Ирину Билык – она со всеми бывшими нормально общается". Я хочу как Ирина Билык. Может, "народную" дадут?" – заявила она.

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017-м она вела нацотбор на "Евровидение".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает.

В начале ноября 2020 года накануне премьеры своего первого альбома Цибульская сообщила, что состояла в романтических отношениях с Прохоровым.

Она подчеркнула, что закрутила с ним роман, когда в ее отношениях с будущим супруго наступила пауза.



