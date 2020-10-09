"Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются". Цибульская показала пятилетнего сына

Украинская певица Ольга Цибульская поделилась совместным фото с пятилетним сыном Нестором.

Украинская певица Ольга Цибульская 8 октября разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим сыном Нестором.

"Мне скоро 35. Нестору пять с плюсом, но когда мы вместе, то 30 лет куда-то теряются и мы оба искренне заливаемся смехом, словно дети", – рассказала артистка.

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение".

Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.

В сентябре 2020 года певица анонсировала выход первого альбома, который посвятит своему 35-летию.