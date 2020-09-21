Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге

Украинская певица Ольга Цибульская поделилась в сети снимками, на которых запечатлена в балетной пачке.

Украинская певица Ольга Цибульская на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых она запечатлена на улицах Киева в образе балерины.

На заглавном фото артистка позирует в кадре, сидя на дороге посреди улицы.

"Позволь себе хотеть", – призвала подписчиц Цибульская.

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение".