Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге

Украинская певица Ольга Цибульская на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых она запечатлена на улицах Киева в образе балерины.
На заглавном фото артистка позирует в кадре, сидя на дороге посреди улицы.
"Позволь себе хотеть", – призвала подписчиц Цибульская.
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1, 2 чи 3? Яка тобі більше під настрій? * * Приїхала зранку з концерту і планувала розгрузочний деньЗ‘їла еклерБо поруч були найрідніші і я хотіла відчути цей день на смак повністю * * Дозволь собі хотіти! А ще дозволь жити не тільки за сценарієм дитячих казок, як хороша дівчинка, але і за сценарієм “Секс і місто”Хоч інколи * * #satc * photo credit: @iryna___rul
Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение".