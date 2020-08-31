"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном

Украинская певица Ольга Цибульская разместила в сети семейные снимки, сделанные во время отдыха.

Украинская певица Ольга Цибульская поделилась с подписчиками в Instagram снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и сыном на морском пляже – публикацию артистка посвятила дню рождения супруга.

"Обещаю светить. С днем рождения, honey. Любим тебя", – написала она.

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение".

Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.