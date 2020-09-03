"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома

Украинская певица Ольга Цибульская рассказала, почему раньше откладывала выпуск своего первого музыкального альбома.

Украинская певица Ольга Цибульская 2 сентября на своей странице в Instagram заявила, что готовит к своему 35-летию выпуск первого музыкального альбома.

"Я выпускаю альбом. Первый в жизни. Долго откладывала, потому что свои треки всегда пишу сама и о себе. А потом вспомнила, что в этом году мне 35", – поделилась планами певица.

По словам певицы, осень 2020 года будет для нее и поклонников ее творчества особенной.

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение".

14 декабря певице исполнится 35 лет.