Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2020
 
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"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров

По словам украинской певицы Ольги Цибульской, хейтеры обвинили ее в том, что она хочет стать популярной за счет своего коллеги украинского артиста Dzidzio.

Цибульская: Меня начали подозревать в том, что я пытаюсь пробраться на чью-то территорию
Цибульская: Меня начали подозревать в том, что я пытаюсь пробраться на чью-то территорию
ото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская в интервью передаче "Зірковий шлях", которое вышло 10 ноября на канале "Украина", рассказала, что стала жертвой хейтеров после того, как спела дуэтом с украинским артистом Dzidzio.

"Меня начали подозревать в том, что я пытаюсь пробраться на чью-то территорию, что я хочу стать популярной за счет другого артиста", – сообщила она.

Цибульская отметила, что после презентации в мае 2020 года второго совместного клипа "Киця", хейтеры стали еще агрессивнее.

"В принципе, я догадываюсь, кто это делает. Круг очень сузился, но четко сказать не могу, потому что нет доказательств", – подчеркнула певица.

Цибульская и Dzidzio – коллеги и кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram.

Пара вместе выпустила две песни – "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020). 

Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует.

Dzidzio (Михаил Хома) женат на певице Slavia (Ярославе Хоме), с которой познакомился во время учебы в музыкальном училище.


Теги: Dzidzio, Ольга Цибульская
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