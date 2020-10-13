Цибульская расцеловала себя в зеркале и назвала дату выхода первого альбома

Украинская певица Ольга Цибульская 8 октября разместила в Instagram короткий черно-белый ролик, в котором она целует свое изображение в зеркале.
"Кицю, я люблю тебя. В зеркале я. И в песне наконец-то я. Наш альбом – 13 ноября", – подписала ролик артистка.
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Я довго тебе боялась * Говорила, дивлячись в підлогу * Щоб не спіймати твій погляд * Бо подивишся прямо в очі і спитаєш: як ти? * І вперше не зможу збрехати. * * Я довго від тебе втікала * Думала, інші гарніші, розумніші... * Так швидко перебирала ногами, що й не могла згадати твоє лице * Бо коли поспіхом - завжди розмито * * Я довго з тебе сміялась * З твоїх спроб бути сміливою * З твоїх гучних заяв * З надій почати спочатку * З розбитого серця * З малих амбіцій і великих страхів * * Я довго тебе мучила * Мучним на ніч і неприємними людьми * Нецікавими фільмами і книжками, що не заходять з першої сторінки * * Киця, я люблю тебевід сьогодні і до титрів * * В дзеркалі - я. І в пісні нарешті я. * Наш альбом 13 листопада
Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение".
Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.
В сентябре 2020 года певица анонсировала выход первого альбома, который посвятит своему 35-летию.