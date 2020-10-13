Цибульская расцеловала себя в зеркале и назвала дату выхода первого альбома

Украинская певица Ольга Цибульская заявила, что релиз ее первого альбома состоится в ноябре.

Цибульская: В зеркале я. И в песне наконец-то я Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 8 октября разместила в Instagram короткий черно-белый ролик, в котором она целует свое изображение в зеркале.

"Кицю, я люблю тебя. В зеркале я. И в песне наконец-то я. Наш альбом – 13 ноября", – подписала ролик артистка.

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017 году она вела нацотбор на "Евровидение".

Цибульская в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.

В сентябре 2020 года певица анонсировала выход первого альбома, который посвятит своему 35-летию.