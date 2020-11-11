Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
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"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором

Украинская певица Ольга Цибульская сообщила, что сделать признание о романе с украинским хореографом ее вынудил страх – она устала бояться осуждения.

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У Цибульской с Прохоровым был роман
У Цибульской с Прохоровым был роман
ото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская заявила, что в прошлом состояла в романтических отношениях с украинским хореографом, экс-участником "Танцев со звездами" на "1+1" Александром Прохоровым. Об этом она написала 10 ноября в Instagram.

"У нас с Александром были отношения. Не говорили тогда и сейчас не собирались. Всегда хотела, чтобы личное было личным, и до сих пор хочу. Но недавно поняла, что все это время больше всего боялась осуждения людей. И устала бояться", – призналась певица.

Цибульская подчеркнула, что закрутила роман с Прохоровым, когда в ее отношениях с будущим супругом, имя которого она до сих пор не разглашает, наступила пауза. 

"Никто никому не изменял. Никто никого не похищал из семьи. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем. У каждого свои причины, но это жизнь. В ней есть не только идеальные лавстори", – подытожила певица.

Артистка отметила, что супруг знает о ее отношениях с Прохоровым.

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017-м она вела нацотбор на "Евровидение".

В 2015 году певица родила сына Нестора. По словам артистки, именно супруг стал ее первым мужчиной

8 октября 2020 года певица анонсировала выход первого альбома, релиз которого запланирован на 13 ноября. 

Прохоров стал известен после участия в проекте "Танцы со звездами". Его партнершами были фитнес-тренер Анита Луценко (2018) и гимнастка Анна Ризатдинова (2019).

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Теги: певица, Танцы со звездами, Ольга Цибульская, Александр Прохоров
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