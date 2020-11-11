"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором

Украинская певица Ольга Цибульская заявила, что в прошлом состояла в романтических отношениях с украинским хореографом, экс-участником "Танцев со звездами" на "1+1" Александром Прохоровым. Об этом она написала 10 ноября в Instagram.
"У нас с Александром были отношения. Не говорили тогда и сейчас не собирались. Всегда хотела, чтобы личное было личным, и до сих пор хочу. Но недавно поняла, что все это время больше всего боялась осуждения людей. И устала бояться", – призналась певица.
Цибульская подчеркнула, что закрутила роман с Прохоровым, когда в ее отношениях с будущим супругом, имя которого она до сих пор не разглашает, наступила пауза.
"Никто никому не изменял. Никто никого не похищал из семьи. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем. У каждого свои причины, но это жизнь. В ней есть не только идеальные лавстори", – подытожила певица.
Артистка отметила, что супруг знает о ее отношениях с Прохоровым.
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ТАК, ЦЕ ПРАВДА * * В нас з @sasha_prohor дійсно були стосунки. * Давно. * * Не розповідали тоді і зараз не збиралися. Завжди хотіла, щоб особисте було особистим і досі хочу. Але нещодавно зрозуміла, що весь цей час найбільше боялась осуду людей. * * І втомилася боятися. * * Я не робот, я жінка. І емоції часто сильніші за розум. Знаю, що в тебе так само. Бо щодня читаю твої повідомлення в дайрект. * * Піддаватися почуттям - це нормально. * * Я вдячна Саші за те, що ми залишилися друзями і він підтримав моє бажання розповісти, хоча розумів, що йому попаде від ЗМІ. Це справді чоловіча позиція. * * Ніхто нікому не зраджував. Ніхто нікого не викрадав з сім'ї. Все сталося під час паузи в стосунках з майбутнім чоловіком. В кожного свої причини, але це життя. В ньому є не тільки ідеальні лавсторі. І це прекрасно. * * Сподіваюсь, киця, ти теж більше не боїшся себе. * * P.S Дякую @zirkovyi_shlyah за класне, професійне інтерв'ю * * P.P.S Чоловік знає
Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017-м она вела нацотбор на "Евровидение".
В 2015 году певица родила сына Нестора. По словам артистки, именно супруг стал ее первым мужчиной.
8 октября 2020 года певица анонсировала выход первого альбома, релиз которого запланирован на 13 ноября.
Прохоров стал известен после участия в проекте "Танцы со звездами". Его партнершами были фитнес-тренер Анита Луценко (2018) и гимнастка Анна Ризатдинова (2019).Поэт Коротко: Господь показывает: будь ты миллионер, миллиардер, президент, от коронавируса не спрячешься – он всех поставил в равные условия Елена ПОСКАННАЯ