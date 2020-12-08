Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2020
 
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Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото

Сыну украинской певицы Ирины Билык Табризу Ахмадову 8 декабря исполнилось пять лет.

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Табриз младший сын Билык
Табриз – младший сын Билык
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык 8 декабря разместила в Instagram снимки, на которых ее младший сын Табриз Ахмадов запечатлен в компании старшего брата Глеба Оверчука и его девушки Алисы.

Артистка посвятила публикацию дню рождения Табриза – 8 декабря ему исполнилось пять лет.

"Маленького Табриза поздравляем все с Днем Рождения. Счастья тебе, наш прекрасный малыш", – подписала она публикацию.

Табриз – сын Билык и российского режиссера Аслана Ахмадова. Он родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.

Старшего сына Глеба Билык родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука. 

Теги: дети, Роман Билык, певица, Табриз Ахмадов, Глеб Оверчук
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